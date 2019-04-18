Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Bursaspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışılan hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Zorbay Küçük)
16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor (Arda Kardeşler)
19:00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
PAZAR
13:30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor ( Hüseyin Göçek)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)
PAZARTESİ
20:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)