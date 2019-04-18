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Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk kötü haber ihaleyi kaybetti

Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk kötü haber ihaleyi kaybetti

Doğuş Grubu'nun katıldığı, Yunanistan’daki Alimos Limanı ihalesini Yunan şirket Aktor Concessios SA kazandı.

Bir dönem Koç Holding’in de ilgilendiği Balkanlar’ın en önemli yat limanının satış süreci tamamlandı.

İhaleye rakip olarak katılması beklenen Yunanistan’daki Alimos Limanı’na 3 teklif geldi. Koç’un çekilip, Doğuş Grubu’nun katıldığı ihaleyi Yunan şirket aldı.

Finans Gündem'den Cömert Yıldız'ın haberine göre: Yunanistan’da ilk kez yapılan e-müzayede süreci ile katılımcılar internet üzerinden tekliflerini verdi.

57.5 milyon euroya alındı

Yunan şirketi Aktor Concessios SA, ihaleyi 57.5 milyon euro ile kazandı. Bilindiği üzere Aktor, ihaleye daha önce Koç Holding ile girecekti. Koç’un çekilmesiyle Aktor, tek başına katıldı ve ihalede ipi göğüsleyen şirket oldu.

Balkanların en büyüğü

Alimos Limanı’nı ısrarla yakından takip eden Doğuş Grubu bilindiği üzere Atina’da sahibi olduğu apartmanı satmış, ortağı olduğu Hilton Athens’teki hisselerini de devretmişti.

İhaleyi kazanan Yunan Aktor Concessios SA adlı şirket, Alimos’u 40 yıllığına işletecek. Sadece Yunanistan’ın değil, Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın en büyüğü olan Alimos, bin 100 tekne kapasiteli.

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