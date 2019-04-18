Üniversite sınavlarında değişiklik olacak mı? YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni sistem arayışı gündemimizde yok. Bu yıl soru sayısında, baraj puanında ve sürede bir değişiklik olmayacak" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın sorularını yanıtladı. Saraç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok

Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik seviyelerinin, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak.

Süre de aslında sınavın bir parçası. Bir sınav stresi söz konusu. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır. Derslerine çalışmışlardır. Hocaları en önemli rehberleridir. Öğrenciler, kendilerine özgüven duysunlar ve sükûnet içinde bu sınava girsinler istiyoruz. Sınavla ilgili şu, bu değişiklik konularını gündemlerinden çıkarsınlar.

Geçen yıl aldıkları TYT puanlarını kullanabilecekler

TYT’de 200 üzeri puan alanların, bu yıl puanları geçerli olacak mı? Bunu geçen sene beyan etmiştik. Bir taahhüttü bu. ÖSYM ile birlikte bu hususta bir çalışma yapıldı. Geçen sene almış oldukları notun bu yıl korunacağı net bir şekilde konuşuldu. Geçen seneki beyanımızda bir değişiklik yok.

Aldıkları notun iki yıl geçerliliğiyle ilgili geçen seneki beyanımızla ilgili bir değişiklik yok. Hangisi en yüksekse onu kullanabilecek.

Barajlarda eş değerliliğini sağladık

Başarı barajı sıralamalarında geçen yıl değişikliğe gidildi. İki sınav farklı olduğu için, eş değerliliğini sağladık. Tıp fakültelerinin barajını 40 binden 50 bine düşürmedik. Yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Hukuk için de, mimarlık için de geçerli. Tüm akademi ve bilim çevreleri buna kabul gösterdiler. Biz şunu da göstermiş olduk, eğitim öğretim ayrışma değil uzlaşı noktası olabilir. Bu da öyleydi. Bu hususta taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. İlgili tüm çevreler, herkes bu adımı olumlu karşıladı.

Bu sene daha rasyonel kontenjan esaslı bir bakış açımız olacak

Sağlıkta ikinci öğretimle ilgili bazı programlar azaltılmaya gidilecek. Kapatma söz konusu değil. Öğrenci kontenjanları azaltılmaya gidilecek. Bir kurul oluşturuldu. Bu kurulda Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGK, TOBB yer alıyor. Bu kurulun işlevsel olmasına önem veriyoruz. Tavsiye kararlarını biz genel kurulda dikkate alacağımızı, kontenjanlarla ilgili politikamızı belirleyeceğimizi beyan ettik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı’nın sunumları oldu. İleriye yönelik projeksiyonları oldu. MEB’in bir iki alan dışında kontenjanlarının azaltılması yönünde önerileri var. Geçen sene de sessiz sedasız öğretmenlik programlarıyla ilgili bir planlama yaptık. Başarı sıralaması şartı getirdik. Bu sene daha rasyonel kontenjan esaslı bir bakış açımız olacak.

Sükunet ve özgüvenlerini kaybetmesinler

Öncelikle öğrencilerin şöyle bir düşüncede olmasını istiyoruz. Sükunet içinde olmalılar. Onların iyiliğini isteyen ailelerin gayretleri ve emelleri doğrultusunda, yetkinliklerine uygun programlara girmelerini diliyorum. Sükunet ve özgüvenlerini kaybetmesinler.