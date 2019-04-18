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Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir sorusuna bomba yanıt

Çiçeği burnunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, futbolla alakalı sorulan sorulara yanıt verdi.

''Bu hafta sonu da Galatasaray maçına gitmek istiyorum''
"Lig devam ediyor. Her kulübe başarılar diliyorum.'' diyen İmamoğlu, ''Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına gittim. Bu hafta sonu da Galatasaray maçına gitmek istiyorum. Sporun içerisinden gelen bir insanım. Trabzonspor'un basketbol şubesini kurdum ve yöneticilik yaptım." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'e destek olacak mısınız?" bomba yanıt
İsmail Küçükkaya'nın, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bir Büyükşehir Başkanı'nın işi spor kulübü yaratmak değildir. Ben çok şanslıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş, 1905'te kurulmuş Galatasaray ve 1907'de kurulmuş Fenerbahçe gibi dünya markalarının yer aldığı şehri yöneteceğim. Bu kulüplerin, İstanbul'u dünyada tanıtmaları için bir odak noktası olurum. Benim işim bir spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Efes-Barcelona maçına da gitti
Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünden takip etmiş ve büyük bir sevgi gösterisine maruz kalmıştı. İmamoğlu, dün akşam da Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan basketbol maçını salonda takip etti.
 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi Galeriye Gözat
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