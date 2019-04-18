Eski Cumhurbaşkanı hapse girmemek için intihar etti

Hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası intihar girişiminde bulunan Peru eski Cumhurbaşkanı Alan Garcia hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Garcia çarşamba sabahı polisin evinin önüne gelerek kendisini tutuklamasından hemen önce başına tabanca dayayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna olayı doğrularken 69 yaşındaki Alan Garcia'nın durumunun kritik olduğu ve bölgedeki Casimiro Ulloa Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldığı açıklanmıştı.

Garcia, rüşvet karşılığı Lima metrosunun inşaat ihalesini Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'e vermekle suçlanıyordu.

İki kere sığınma talebinde bulundu

Peru'nun rüşvetle suçlanan ve ülkeden 18 ay çıkışı yasaklanan eski Cumhurbaşkanı, 2018 Kasım'ında başkent Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmuştu.

1985-1990 ile 2006-2011 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olan Garcia, rüşvet iddialarını bugüne dek yalanlamış ve siyasi eziyete maruz kaldığını söylemişti. Yolsuzluk iddiaları Garcia'nın 2'inci dönem cumhurbaşkanlığı dönemine ait. Garcia ilk cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde de yolsuzlukla suçlanmış ve 1992 yılında Lima'daki Kolombiya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmuştu.

Rüşvet skandalının merkezindeki şirket suçunu itiraf etti

Güney Amerika'daki birçok ihaleye imza atan ve rüşvet skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı Odebrecht'te çalışan şirket yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı'yla yaptıkları bir pazarlığın bir parçası olarak, Latin Amerika ülkelerindeki hükümetlere yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet ödendiğini itiraf etmişti.