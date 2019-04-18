Facebook email verilerinizi paylaşmış olabilir!

Facebook 2016 Mayıs tarihinden bu yana 1.5 milyon yeni üyesinin email adreslerindeki kontaklarını yanlışlıkla yüklediğini açıkladı.

Business Insider sitesinin haberine göre, Mayıs 2016 ayından bu yana e-posta adreslerinin şifresini Facebook ile paylaşan kullanıcıların kişi listeleri de sosyal paylaşım sitesinin sunucularına aktarıldı.

Güvenlik araştırması yapan yetkililer, Facebook’un yeni üye olan bazı kullanıcılarına hesaplarına girmeleri için email adreslerinin şifrelerini sorduğunu fark etti.

Facebook, Business Insider’a 1.5 milyon kullanıcısının email verilerini yanlışlıkla yüklediğini kabul ettiğini ve şu anda silme aşamasında olduğunu açıkladı.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada: “Bazı vakalarda kullanıcıların kişi listelerinin de hesap açmaları sırasında yanlışlıkla Facebook’a aktarıldığının farkına vardık. Bu durumdan etkilenen kullanıcı sayısının 1.5 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Adres defteri bilgileri kimseyle paylaşılmadı ve artık siliniyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesinin sözcüsü, kullanıcıların email içeriklerine erişimi olmadığını ancak kullanıcı kontaklarının hala yüksek hassasiyetli veri olabileceğinin altını çizdi.

Habere göre Facebook bu olaydan etkilenen 1.5 milyon kullanıcısının kontaklarını şirketin sistemlerinden silineceğini açıkladı.

Facebook son birkaç yıldır kullanıcı gizliliği konusunda yaşanan olaylar yüzünden zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl da Cambridge Analytica şirketinin karıştığı skandal ile sosyal paylaşım sitesi, 10 milyon kullanıcısının verilerini topladığı gerekçesiyle ağır eleştrilere maruz kalmıştı.