TÜİK açıkladı işte çocuklara en çok konulan isim

Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa, en düşük çocuk nüfusuna sahip il ise yüzde 16,7 ile Tunceli olarak belirlendi. Aynı zamanda en çok verilen isimlerde belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

Erkeklerde Yusuf kızlarda Zeynep

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri Zeynep, Elif ve Defne oldu.

Ayrıca, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kızlarda Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Bir ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan "yaş bağımlılık oranı", ADNKS sonuçlarına göre geçen yıl yüzde 47,4 oldu.

Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden "çocuk bağımlılık oranı" ise yüzde 34,5 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarında çocuk bağımlılık oranının 2023'te yüzde 33,5, 2050'de yüzde 28,7 ve 2080'de yüzde 26,7'ye gerileyeceği öngörüldü.

Sezaryen doğum artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 2002'de yüzde 21 olan sezaryen doğum oranı 2014'te yüzde 51, 2015, 2016 ve 2017'de ise yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. 2017'de sezaryen doğumlar yüzde 64 ile en yüksek oranda Akdeniz, yüzde 34 ile en düşük oranda Kuzeydoğu Anadolu'da gerçekleşti.

İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 91,5 oldu

Milli eğitim istatistiklerine göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017-2018 öğretim yılında yüzde 91,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

Okul masrafları sorun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise eğitim hizmetleriyle ilgili en fazla sorun masraflarda yaşandı. Devlet okullarında eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 44,2 iken, özel okullarda bu oran yüzde 60,4 oldu.

Eğitim hizmetleriyle ilgili geçen yıl en az sorunun okulların ısınma, temizlik gibi koşullarında yaşandığı görüldü. Bu oran, devlet okullarında yüzde 8,8, özel okullarda yüzde 1,3 oldu.

Çocuk gelin dramı devam ediyor

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014'te yüzde 5,8 iken, geçen yıl yüzde 3,8'e düştü.



İl bazında incelendiğinde ise 2018'de Ağrı yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu 3 il ise yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.