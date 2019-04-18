Uzay istasyonunda tarihe geçecek! Astronot rekoru kırılıyor

Amerikalı kadın astronot Christina Koch'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık bir yıl geçirerek, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Koch'un şubat ayına kadar UUİ'de kalarak istasyonda yaklaşık 11 ayı geride bırakacağını açıkladı.

Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanı Peggy Whitson'a aitti. Emekli astronot Whitson, yörüngede 288 gün geçirmişti.

Bir diğer Amerikalı astronot Andrew Morgan'ın da 9 aylık görev için bu yaz UUİ'ye gönderileceği belirtildi.