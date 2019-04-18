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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı beş kişinin mal varlığı donduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı beş kişinin mal varlığı donduruldu

Türkiye, Yemen eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in de aralarında olduğu Yemenli 5 kişinin mal varlığını dondurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2140 (2014) 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) sayılı kararları doğrultusunda Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’le birlikte 5 kişinin Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının 26/02/2020 tarihine kadar dondurulmasına ve mal varlıklarına ilgili işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanması hükmedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce de 26 Şubat 2019’a kadar bazı isimlerin mal varlıkları dondurulmuştu.

Abd El Khaliq Al Houthi - Huti Askeri Komutanı - 1984 doğumlu

Abdullah Yahya Al Hakim – Huti Grubu İkinci Komutanı

Ali Abdullah Saleh - Yemen Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı – 1945 doğumlu

Abdulmalik Al Houthi

Ahmet Ali Abdullah Saleh – Eski Büyükelçi ve eski Tuğgeneral – 1972 doğumlu

Salih 2017'da öldürüldü

Yemen'i 34 yıl yöneten Salih, cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık 2017'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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