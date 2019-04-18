Abdurrahman Dilipak'tan gündeme bomba gibi düşen yazı: Yaşlı adam rahatsız

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, heni yazısında İstanbul seçimlerine ilişkin olarak "XYZ kuşağına, bir gecede bütün Türkiye’yi sayıp, 2 ilçedeki oyları 19 gün, gece gündüz çalışıp nasıl sayamadığınızı anlatamazsınız" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Yaşlı adam rahatsız" başlığıyla yayımlanan yazısında "Aslında bunu ne yaşlısına, ne gencine, ne kadınına, ne erkeğine, ne yerlisine, ne de yabancısına anlatabilirsiniz" dedi.

"Milletin zekâsı ile alay etmeyin" uyarısı yapan Dilipak, "Ayıptır, yazıktır, günahtır, Bir de ne olur Allah rızası için ‘Bizim de bu hatamız, ihmalimiz, eksiğimiz oldu’ deyin" diye konuştu.

"Asıl sorun bundan sonrası ile ilgili"

"Sahi yılbaşında bu işin farkına varılmış" diyen Dilipak, "Nüfus müdürlüğünde bu işi yapan, belediyeden personellerle işbirliği içindeki bu kişiler hakkında adli soruşturma sürüyor. Bu iş sadece bu ‘günah keçisi’ seçilen 3-5 kişinin üzerine yıkılarak geçiştirilemez. Bana kalırsa asıl sorun bundan sonrası ile ilgili" açıklaması yaptı.

"Hatta açık ara bir fark ortaya çıkarsa"

Dilipak şunları vurguladı: Merak ediyorum, seçim yenilenir ve sonuç değişmez ve hatta açık ara bir fark ortaya çıkarsa ne olacak. Bakın parti ayrımı yapmadan söylüyorum, seçmeni küstürdünüz. Ve en az 45 gün daha seçim kavgası. Hatta yeniden itirazlar söz konusu olursa bir 20 gün daha sayım tartışması. Bir yılın dörtte üçünü bir seçim için heba edeceksiniz. Böyle demokrasi, Milli İradenin tecellisinin işlemi, seçim olmaz.

"Adamı boğun demiyorum"

Varsayalım, YSK mazbatayı İmamoğlu’na verdi, ne yapacaksınız?. Bu konu hep böyle devam edecekse sonu nereye varacak. Ha! Zaten AK Parti Mecliste çoğunlukta. Yanlış yapmasına izin vermezsiniz. İçişleri Bakanı da sizden. Şehircilik Bakanı da. Maliye Bakanı da. Adamı boğun demiyorum. İstanbul’u boğarsınız. Ama yanlış yapmasını engellersiniz. Eğer hukuk dışına çıkmazsa ne ala, çıkarsa, hem siyasi irade hem de yargı denetimi söz konusu. Görevden alırsınız.