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Bülent Arınç'tan İstanbul yorumu 'Demek ki ihtiyaç var'

İhlas Haber Ajansı
Bülent Arınç'tan İstanbul yorumu 'Demek ki ihtiyaç var'

 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çorum’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.  Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

ÇORUM'da Hitit Üniversitesinde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP'denin neredeyse 69 yıldır iktidar olmadığına dikkat çeken Arınç, partinin iktidar kazanma çabasında olduğunu söyledi.

Kendisine daha öncede seçimleri kimler kazanacak sorusunun yöneltildiğini belirten Arınç, şu ifadeleri kullandı:  "Seçimlerden bir gün önce bana sordular. Dediler ki seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz. Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek, dedim. Bu ne demek dediler. Arif olan anlar dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğrumu bilemiyorum.”

Demek ki ihtiyaç var
CHP'nin 1950'den bu yana seçimleri kaybettiğini hatırlatan Arınç, şöyle konuştu: "69 yıldan beri tek başına iktidara gelemiyor. Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi algısının veya halktaki o zihinlerdeki CHP düşüncesinin revize edilmesi lazım.

CHP'de değişim olumlu bir gelişme
İşte bunlar bazen Ankara’daki, bazen İstanbul’daki adaylarıyla bir çabayı gösteriyor. Bence bu olumlu gelişme. Çünkü halkın değerlerine sırt çevirmiş bir partinin 69 yıldan beri bir milimetre alamadığını görüyoruz. Uzamıyor. Kısalmıyor. Ancak biz 15 ayda iktidar olduk. Bütün bu dinamikleri göreceğiz.” 

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