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Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!

Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le ilgilendiğine dair iddialar, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.

Sözleşmesi 2020'de bitiyor
 
Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.
 
Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor. Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.
 
Kaynak: Sabah

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