HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Vize ücretlerine zam geliyor tam 80 euro

Vize ücretlerine zam geliyor tam 80 euro

Avrupa Parlamentosu, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesini onayladı.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'ne (AB) kısa dönemli vize başvurularına ilişkin düzenleme 123 "hayır" oyuna karşı 408 "evet" oyuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uyguladığı seyahat vizesi ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 6 yaşın altındaki çocuklardan alınmazken, sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vize imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzensiz göçmenleri kabul alanında AB ile yeterli iş birliği yapan ülkeler için söz konusu kurallarda değişikliğe gidilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmıştı! Buket Aydın, bu kez "İmamoğlu" tavrı yüzünden tepki çekti
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmıştı! Buket Aydın, bu kez "İmamoğlu" tavrı yüzünden tepki çekti
Ekrem İmamoğlu yaparsa tarihe geçer! Fuat Uğur önerdi
Ekrem İmamoğlu yaparsa tarihe geçer! Fuat Uğur önerdi
AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman görevinden istifa etti
AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman görevinden istifa etti
İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli
İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli
Seçim belirsizliği ortadan kalktı dolar düşmeye başladı
Seçim belirsizliği ortadan kalktı dolar düşmeye başladı
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya adam kazandı mesajı
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya adam kazandı mesajı
Dünya Ticaret Örgütü'nden demir çelik kararı
Dünya Ticaret Örgütü'nden demir çelik kararı
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
Çeyiz hesabı açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Çeyiz hesabı açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
Yorumlar