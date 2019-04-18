HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

Demirören Haber Ajansı
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Görevim sona erdiğinde Süleyman Seba gibi bir başkan olarak anılmak isterim" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta bulunan Özel Kanyon Koleji Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir panele katıldı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Fikret Orman, 'Beşiktaş'ın gelir kaynağının rakiplerine göre daha yüksek olduğu konuşuluyor. Buna sizin ticari zekanızın sihri denebilir mi' şeklinde gelen soruya, "Sihir demeyelim elbette. Ama biz takım yönetmenin profesyonel bir iş olduğunu biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz" yanıtını verdi.

"STAT YAPMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"
Görevi sona erdiğinde kulübün efsane başkanı Süleyman Seba gibi anılmak istediğini dile getiren Orman, "Beşiktaş başkanlığı öncesindeki hayallerimin en büyüğü stat yapımıydı. Neyse ki bunu gerçekleştirdim. Henüz gerçekleştiremediklerim de var. Ancak izniniz olursa onu da kongrede seçim propagandasında kullanayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı olmanın bir gelenek olduğunu dile getiren Fikret Orman, "Beşiktaş taraftarı olmak bir gelenektir, duyarlılıktır. 'Çarşı, her şeye karşı' sloganı bir başkaldırıdır. Adalet önemlidir ve Beşiktaş taraftarı adaletin peşindedir ama herkes için adaletin" dedi.

"LJAJIC, VIDA VE KAGAWA'YI GELECEK SEZON DA TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"
Takımın yıldız isimlerinden Adem Ljajic, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren başkan Orman, "Adem Ljajic, Vida ve Kagawa'nın yeni sezonda da takımda olmalarını isterim. Oyuncularımın hem sevdiği hem saydığı bir başkanım. Öyle fazla samimi olmaktan kaçınırım" diye konuştu. 

"UEFA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMANIN OLUMSUZLUĞU, 30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR ALMAMIZ"
Fikret Orman son olarak izlediği transfer politikası ve kendisi ile ilgili gelen yorumlar hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Daha uygun, bonservissiz transferler yaptığım konusunda da yine kamuoyu durumu biraz abartıyor. FIFA ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Bu yüzden bonservissiz oyuncu transfer ediyoruz. Ama bunun da olumsuzluğu genellikle otuz yaş üstü futbolcular aldık."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Abdullah Gül'den İmamoğlu'na tebrik
Abdullah Gül'den İmamoğlu'na tebrik
ÖNCEKİ HABERLER
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Göztepe için şakası yok
Göztepe için şakası yok
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası
CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar