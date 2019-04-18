Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı

SAMSUN’da Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası maçında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dudağından yaralanıp, tedavisi için saha kenarına getirilmek istenirken sağlık görevlisine ‘beni oyundan almayın, takımım yeniliyor’ diye gözyaşı döken Mehmet Kesikbaş (10), o anları anlattı. Kesikbaş, "Arkadaşlarım yeniliyor diye takımımı bırakmak istemedim" dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası'nda önceki gün İlkadım Atatürk Ortaokulu ile Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu çeyrek finalde karşılaştı.

Karşılaşmanın 12’nci dakikasında Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu oyuncusu Mehmet Kesikbaş’ın, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dudağı kanadı. Hakem tarafından sahaya davet edilen sağlık görevlisi Özdemir Gültekin, Mehmet Kesikbaş’ı saha dışına çıkartarak tedavi etmek istedi. O sırada takımı 1-0 yenik durumda olan Kesikbaş, sağlık görevlisine “Beni oyundan alma ağabey, takımım yeniliyor, geri dönmem lazım” diyerek gözyaşı döktü. Tedavinin ardından teknik direktörü tarafından oyuna alınmayan Mehmet Kesikbaş, yedek kulübesinde de gözyaşlarına hakim olamadı.

25’er dakikalık 2 devre oynanan maçı Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı.

'Oyuna tekrar giremeyince üzüldüm'

O anları anlatan Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mehmet Kesikbaş, "Takımımız 1-0 yeniliyordu. Yenilirken ben de sakatlandım. Burnuma tekme geldi. Arkadaşlarım yeniliyor diye takımımı bırakmak istemedim. Sağlık görevlisini oyuna girmek için zorladım. O da bana oyuna sokacağını söyledi. Burnumu tedavi etti. Teknik direktörümüz de bana ‘senin yerine başka oyuncu soktum’ deyince oyuna giremedim. Ben de çok üzüldüm. Arkadaşlarım da benim yerime golleri attılar. Ben de çok sevindim. Galip gelince arkadaşlarımın mutluluğunu hissettim” dedi.

İkili mücadele sonrası burnundan ses gelince çok korktuğunu ifade eden Mehmet Kesikbaş, “Hayalim futbolcu olmak. Futbolcu olunca da anneme ve babama araba ve ev almak istiyorum. Hedefim Samsunspor’da top oynamak” diye konuştu.