Abdullah Gül'den İmamoğlu'na tebrik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Gül, iktidarın önünde 4- 4,5 yıllık bir dönem olduğunu söyleyerek bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni parti kuracağı iddialarının gündemi meşgul ettiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Ocak Medya'dan Veysi Dündar'ın sorularını yanıtlayan Abdullah Gül, 17 gün süren oy sayımı sonrası gelen mazbatayla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu sürecine değinmeyen Gül, normalleşme sürecinin başlaması gerektiğini söyleyerek iktidarın önünde 4-4,5 yıl bulunduğunu ve ülkenin sorunlarının çözümü noktasında bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.