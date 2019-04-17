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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu açıklaması

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatayı almasının ardından, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu

Yaşanan süreçteki gerilimin ne denli gereksiz olduğuna vurgu yapan Binali Yıldırım son sözün YSK'ya ait olduğuna vurgu yaptı. İşte Binali Yıldırım'ın twitter hesabından yapılan o paylaşım;

İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.

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