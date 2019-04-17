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Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşan oyuncu Şevket Çoruh, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından ikinci bir video daha yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) konusunda 17 gündür devam eden tartışmalar, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinin resmileşmesiyle sona erdi. İmamoğlu mazbatasını teslim almasının ardından, İstanbul Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giderek belediye başkanlığı mührünü aldı.

31 Mart gecesi seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, sadece kahkaha attığı görülen bir videoyla gündeme gelen oyuncu Şevket Çoruh, benzer bir videoyu İmamoğlu mazbatasını teslim aldıktan sonra da yayınladı.

Çoruh'un paylaştığı video şöyle:

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