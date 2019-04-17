Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı! İstanbul İl Seçim Kurulu'nda arbede

YSK'nın daveti üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata alımı sırasında İstanbul İl Seçim Kurulu'nda arbede çıktı.

Davet üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata alımı sırasında İstanbul İl Seçim Kurulu'nda arbede çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.

Partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede

Adliyede kalabalıktan dolayı izdiham yaşandığı görülürken, partililer ve güvenlik görevlileri arasında da arbede çıktı.