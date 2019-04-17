SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz

Emekliye bayram ikramiyesi arttı mı kaç para oldu zam haberi

ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da
Emekliye bayram ikramiyesi arttı mı kaç para oldu zam haberi

Devlet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu merak konusu oldu. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek.

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek.  Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yeni emekliler de ikramiye alacak: Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildi dolar gevşedi
Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildi dolar gevşedi
AK Parti'nin iptal başvurusu! YSK'dan kararını verdi
AK Parti'nin iptal başvurusu! YSK'dan kararını verdi
Göksel Gümüşdağ'dan sert ifadeler: Belge varsa açıkla
Göksel Gümüşdağ'dan sert ifadeler: Belge varsa açıkla
Esenler'de mangal oylaması sonuçlandı
Esenler'de mangal oylaması sonuçlandı
Mehmet Özhaseki'den 'MHP'yle zoraki evlilik' iddialarına cevap
Mehmet Özhaseki'den 'MHP'yle zoraki evlilik' iddialarına cevap
Seçim yorumu yüzünden oyuncu Neslihan Yeldan'a tehdit mesajları!
Seçim yorumu yüzünden oyuncu Neslihan Yeldan'a tehdit mesajları!
ÖNCEKİ HABERLER
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
2019 Nisan ayi hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
Çeyiz hesabı başvurusu yapma ekranı TC ile kaydolma
Çeyiz hesabı başvurusu yapma ekranı TC ile kaydolma
Konut satış istatistikleri açıklandı
Konut satış istatistikleri açıklandı
ODTÜ'de öğrenciler kazandı!
ODTÜ'de öğrenciler kazandı!
Kamu-sen Başkanı Önder Kahveci'den ek gösterge açıklaması
Kamu-sen Başkanı Önder Kahveci'den ek gösterge açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü kapalı mı olacak?
Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıyor canlı yayınla izleyin
Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıyor canlı yayınla izleyin
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
Yorumlar