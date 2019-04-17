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Esenler'de mangal oylaması sonuçlandı

Esenler'de mangal oylaması sonuçlandı

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin düzenlenen halk oylamasında, "evet" kararı çıktı. 3 bin 651 kişinin oy kullandığı oylamada, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasına gidildi. 

15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, parkın girişine konulan sandıkta, geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren oy kullanmaya başladı. 

Bugün itibariyle sona eren oylamaya 3 bin 651 kişi katıldı. Oylama sonucunda, 2 bin 446 kişi "evet", bin 205 kişi "hayır" oyu kullandı. 

"Halkın istediğini yapacağız"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, Esenler'deki Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük Millet Bahçeleri'nden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bahçenin yaklaşık 240 bin metre büyüklüğe sahip olduğunu, içerisinde meyve, çocuk bahçelerinin, gençlik merkezlerinin, biyolojik havuzun ve yüzyıllık ağaçların bulunduğunu ifade eden Göksu, "Millet Bahçesi sadece Esenler'e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir Millet Bahçesi. Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. 'Biz duman kokusu altında Millet Bahçesi'nde piknik yapmak istemiyoruz.' diyenler oldu. Bunun üzerine 'biz kendimiz karar vermeyelim bunun nihai kullanıcıları karar versin' diyerek bir çalışmaya girdik. Geçtiğimiz hafta buraya sandıkları koyduk." dedi.

Halk oylamasında "evet" ve "hayır" seçeneklerinin olduğuna değinen Göksu, sandık sonucundan ne çıkarsa halkın istediğini yapacaklarını belirtti.

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