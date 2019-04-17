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Four Seasons Otel'de oturmak parayla kişi başı 30 lira

Four Seasons Otel'de oturmak parayla kişi başı 30 lira

İşletmelerin kimi zaman garip gerekçelerle aldığı ücretlere bu kez bir yenisi daha eklendi. Sandalyeye oturmak paralı oldu.

İSTANBUL Beşiktaş'ta yer alan Four Seasons Otel’in müşterileriden aldığı sandalye ücreti duyanları şok etti. Ailesi ile birlikte bir şeyler yemeye otele giden Ersan Taştekin, hesabı isteyinde hayatının şokunu yaşadı.

Four Seasons Otel adisyonda kişi başı 30 liradan sandalyeye oturma bedeli de ekledi. Bu garip ücretlendirmeyi göre Taştekin, şaşkınlık içinde ücretini öder ödemez soluğu Tüketici Hakları Hakem Heyeti’nde buldu.

Adisyonu sosyal medyadan paylaşan avukat Taştekin yaşadığı şoku şu ifadelerle anlattı:

“Four Seasons Oteli'ne bir şeyler içmek için gittik ve her zaman bulunduğumuz deniz kenarındaki kafeye annem, eşim ve kızım ile birlikte dört kişi olarak oturduk. Çay, kahve içtik, tatlı yedik hesabı istedik ve bize ‘Chair Cover Charge' (Sandalye ücreti) adı altında kişi başı 30 TL ek ücretle birlikte olmak üzere toplam 295 TL hesap getirdiler.”

Otelin kendisine bu konuda uyarı yapmadığını, hesaba eklenen “sandalye örtüsü ücreti”nin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirten Taştekin, Beşiktaş Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Taştekin, “Bana söylenmeden adeta zorla ve hiçbir yasal dayanağı olmadan tahsil edilen 120 TL'nin tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi. Taştekin, dünyanın her yerinde Four Seasons Otelleri'ne gittiğini, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü de söyledi.

Otel yetkilileri ise ücretlendirmenin gayet normal olduğunu belirtti. Bu ücretin nisan-ekim ayları arasında dış mekânda oturan müşterilerden alındığını belirten yetkililer sadece özel karta sahip olan kişilerin bu ücreti ödemediğine dikkat çekti. 

Gerekçe daha iyi hizmet
Yetkililer, “Terasta her müşteriye su, meyve suyu ve kurabiyeden oluşan hoş geldiniz ikramı yapılıyor. Boğaz'da yoğun talep gören bu bölümümüzde en iyi hizmeti sağlamak için bu ücret alınıyor. Bazı yerler bunu kuver ücreti diye adlandırıyor. Bu dünyanın her yerindeki olan küresel bir yaklaşım” ifadesini kullandı.

Oturduğun yer sandalye değil!

Otelin bu uygulaması Alman düşünür Friedrich Nietzsche'nin "Dünyanın en yüce tahtına da çıksanız, oturacağınız yer, kendi kıçınızın üstüdür" sözünü hatırlattı

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