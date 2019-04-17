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AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!

AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!

AK Parti, Maltepe'deki ilçe birleştirme seçim tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusu yaptı.

AK Parti'den İstanbul'un Maltepe ilçesindeki seçim sonuçlarına yönelik yeni hamle geldi.

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanakları da hazırlandı. Islak imzalı tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti.

Birleştirme tutanakları tamamlandı

Sayım işleminin sona ermesinin ardından Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tutanak birleştirme mesaisi başladı. Birleştirme tutanakları öğle saatlerinde tamamlandı.

Tutanaklar Maltepe'den Çağlayan'daki İl Seçim Kuruluna gönderildi.

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