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Binali Yıldırım örnek aldığı ismi açıkladı

Demirören Haber Ajansı
Binali Yıldırım örnek aldığı ismi açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Siyaset hayatımda, iş hayatımda, rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı hep örnek almışımdır. Aynı üniversiteden mezunuz. O da bizim büyüğümüz, mühendis ağabeyimizdi.'' dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yıl dönümünde Fatih'te bir otelde düzenlenen anma programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Turgut Özal'ın oğulları Ahmet ve Efe Özal da katıldı.  

''Turgut Özal'ı hep örnek almışımdır''
Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Siyaset hayatımda, iş hayatımda, rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı hep örnek almışımdır. Aynı üniversiteden mezunuz. O da bizim büyüğümüz, mühendis ağabeyimizdi.'' dedi.

''Onun döneminde Türkiye, 80'li yılların ilk yarısından itibaren dünyaya açılan bir ülke oldu''
''Bütün konulara pragmatik yaklaşır, inisiyatif alır ve analitik düşünerek, adeta bir mühendislik problemini çözer gibi yaklaşırdı.'' diyen Yıldırım ''Onun döneminde Türkiye, 80'li yılların ilk yarısından itibaren dünyaya açılan bir ülke oldu. Telekomünikasyon alanında yapılan değişim ve dönüşüm, esasında Türkiye'nin dünyaya açılması, serbest ekonomiye geçmesi ve ihracatla tanışmasının en büyük temelini teşkil eder" diye konuştu. 

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