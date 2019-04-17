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Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili kritik gelişme!

Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili kritik gelişme!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile iş insanı Necmettin Kesgin arasındaki sahte senet iddialarıyla ilgili davada mahkeme heyeti, Kesgin hakkında "sahtecilik" dosyasının akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı.

SAMAŞ ile Kesgin ihtilafa düştü

Yargı sürecinde SAMAŞ'a maddi destek veren Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava için Mansur Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ, dava sürecinde verdiği maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senedi Kesgin'e verdi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Kesgin ihtilafa düştü.

"Yediemin" olarak aldı

Mansur Yavaş, iddiaya göre, ara buluculuk yaparak, Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar "Yediemin" olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

Aralarında uyuşmazlık başladı

Mansur Yavaş, iddiaya göre, Necmettin Kesgin'in SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon liranın 1 milyon lirasını isteyince aralarında uyuşmazlık başladı. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra Müdürlüğü'nde takibe koyarak, tahsil etmek istedi.

İtiraz davası açtı

Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesinde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti.

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