CHP'den İstanbul sonuçları açıklaması

CHP'li Muharrem Erkek arap saçına dönen İstanbul seçimlerine dair konuştu. Erkek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un iddialarına cevap verdi.

AK Partili Ali İhsan Yavuz'un kameralar karşısına geçmesinden hemen sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yavuz'un iddialarına cevap verdi.

Mühürsüz oyların sayıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Erkek, " Çok vahim bir tespit daha. 5388 çetelede mühür yok diyorlar. Yahu siz referandumda YSK'ya dilekçe verdiniz, milyonlarca mühürsüz oy pusulasını kabul ediniz dediniz. AK Parti'nin açıklamaları böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'nın mazbatası iptal edilebilir. " şeklinde konuştu.

AK Partili Yavuz'un iddialarına cevap veren ve İstanbul seçimlerini değerlediren Erkek şu şekilde konuştu:

"AK partinin YSK'ya sunduğu dilekçeyi inceledğimizda YSK, İçişleri ve Adalet Bakanlığı açıkça zan altında bırakılıyor. AK Parti'nin dilekçesinde seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir somut bilgi, belge, delil yok. İçi bomboş bir hukuksuz taleple karşı karşıyayız. Çünkü seçmen kütüklerini, listelerini bu kurumlar oluşturuyor CHP ve Ekrem İmamoğlu değil.

Seçmen listeleri her partiye gönderildiği gibi bize de gönderildi. 23 bin 165 kişinin karşısına oy kullamaz şerhi düşmüş. Sandık kurulu ve memur başkanlarını da biz belirlemiyoruz. AK Parti'nin daha önce yaptığı yasal değişikliklerce sandık kurulu başkanlıklarını belirleniyor.

Neden daha önce itiraz etmediler

Şimdi en yüksek yargıçları da suçluyorlar. YSK'nın hazırladığı seçim takvimine bakın 26 şubat 2 Mart arasında sandık kurlu ile ilgili itirazlar başlıyor. Bu itirazlar önce ilçe seçim kuruluna sonra da il seçim kurulunda yapılıyor. Neden bu tarihlerde yapılmadı.

Yeniden sayım demokrasiyi yok eder

Bu listeler bize gelmiyor yasa gereği deniliyor ama her partinin üyesi var onlar bakıp itiraz etselerdi. AK Partinin talebi ile 57 sandık yeniden sayıldı. Yeniden yeniden sayım demokrasiyi yok eder. O yüzden YSK tüm oyların yeniden sayılmasını reddeti.

Usulsüzlükle seçim iptal edilmez

AK Parti seçim hukukunda usulsuzlük ile kanunsuzluğu bir birine karıştırıyor. Usulsüzlük nedeni ile seçim iptali söz konusu değildir. Çünkü takvim içinde itiraz süreci yapılır ve süreç biter.

Kanıtlamanız gerekiyor

Bir de kanunsuzluk var deniliyor. Mesela Yusufelinde iki kısıtlının oy kullandığı tespit edildi. Yani seçim sonucunu etkileyen durumlara bakar. 2014 Yolava seçimleri bunu için yeniden tekrarlandı. İstanbul'da fark 14 bin. 14 bin kısıtlığının oy kullandığını kanıtlanamaz gerekiyor. YSK baksın diyor YSK neden baksın sonuç değişmiyorsa.

KHK'lılar oy kullanabilir

AK Partili Yavuz, KHK ile ihraç edilenler oy kullanamaz diyor. Ancak bunun mahkeme kararı ile sabit olması lazım Bir zihinsel engelli oy kullanabilir hakkında mahkeme kararı yoksa. Siz KHK'lıların seçim hakkını nasıl elinden alabilirsiniz, bu insanlar mahkeme kararı ile işinden alınmadı ki.

Cezaevinden nasıl oy kullanamayım

Cezaevlerinin listeleri hiçbir partiye verilmez ama AK Parti'ye verilmiş. Adalet Bakanlığı da bu işin içinde. YSK başkanı sistem mükerrer oya müsait değil dedi. Diyelimdeki Kadıköy'de oturuyorum ama Silivir'de cezaevindeyim oy kullanmak için nasıl Kadıköy'e gideyim. Hukuk mantıktır.

Organize usulsüzlük kamu gücü ile yapılır

İtiraz haktır ama bir hakkın kötüye kullanımını hukuk sistemi korumaz. Bie hakkı kötüye kullanarak milli iradeyi zedeliyorsunuz. Hani ne oldu milli irade. Seçim kaybedilince millet bazılarının gerçek yüzünü gördü.

Usulsüzlük kamu gücü ile yapılır

Büyükçekmece'de deniliyor ki bir belediye işçisi görevlendirme ile bir şeyler yapmış. Organize bir usulsüzlük varsa bu kamu gücü ile yapılabilir. Büyükçekmece nufüs müdürü AK Parti'nin mitinglerinde Erdoğan'ın da çok yakını.

Usulsüzlükleri kendileri yaptı

Büyükçekmece kumpasına bir son verin. Bu arada soyadı Uysal olan birçok isim çıktı. Kendi yaptıkları usulsüzlükleri ortaya koyup sıralamaya çalışıyorlar. Maltepe'de yeniden sayım yeniden sayım yapıldı. MHP ise şimdi de olağanüstü itirazda bulunacakmış bugün.

Fark 13 bin

Mağlubiyetin üzerini örtmek için yapılan açıklamaları dinledik. 1 Nisan'da kazanan Ekrem İmamoğlu bugün de Ekrem İmamoğlu. Fark ne kadar 13 bin 729. Ekrem İmamoğlu'nu artık tebrik edin. Demokrasimiz ağır hasar gördü. Gelin bunu bir an önce çözelim.

Suça mahkeme karar verir

İçişleri Bakanı Büyükçekmece'de bir suç var diyor. Ortada bir suçun olup olmadığını ancak mahkeme karar verebilir. Lütfen hukuka biraz saygı. Bir seçmen kaydı varsa bunu kendileri yapmıştır çünkü bizim böylesi bir kamu gücümüz yok. Bu itirazlar Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine engel değil."