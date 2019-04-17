CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL'da seçimlere dair tartışmalar devam ederken CHP'den son dakika haberi geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AK Partililer hakında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan son dakika haberi geldi. Kaftancıoğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da var.

Kaftancıoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Kaftancıoğlu, AK Partili yetkililerin başta seçim sonuçlarına ilişkin veriler ve Büyükçekmece’deki seçmen kayıtları olmak üzere birçok konuda gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.

Suç duyurusunda AK Partili yetkililer hakkında “gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışması, basın yoluyla hakaret, iftira, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanması” gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Şikayet dilekçesinde şüpheli sıfatıyla yer alan isimler şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

AK Parti Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin.