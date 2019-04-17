HABER /  GÜNCEL
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz

Kuyumcu soyup cezaevine geri döndü

ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da
Kuyumcu soyup cezaevine geri döndü

Cezaevinden 1 haftalık özel izinli olarak çıkan hükümlü, Fatih'te bir arkadaşıyla duvarı delerek girdiği kuyumcuyu soyup, cezaevine geri döndü.

Fatih'te bir arkadaşıyla duvarı delerek girdiği kuyumcu atölyesindeki kasada bulunan 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çaldı. Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken, hükümlü özel izninin bittiği 21 Şubat günü tekrar cezaevine döndü. Olay diğer şüpheli yakalanınca ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre Molla Fenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi Özaydın Han bulunan kuyumcu atölyesi çalışanı M.B., 18 Şubat saat 10.00 sıralarında işyerine geldiğinde çelik kasanın yere yatırılmış kilit yerlerinin kırıldığını gördü.

Atölyenin arka tarafındaki pencerenin de açık olduğunu ve tavandan delinerek içeri girildiği fark eden M.B. durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, işyerini soyan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Muzaffer Mudu (40) yaklaşık bir ay sonra Bahçelievler Şirinevler Mahallesi bulunan bir kuoförde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri çok yönlü olarak yürüttükleri soruşturmada diğer şüphelinin ise Fahrettin Aslan (43) isimli bir hükümlü olduğu ve cezaevinden özel izinle çıktığında hırsızlığı yaptığını ve bir haftalık izninin ardından 21 Şubat'ta yeniden cezaevine döndüğünü belirledi. Fahrettin Aslan'ın 4 işyerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık,1 kere resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının, Muzaffer Mudu'nun 2 işyerinden hırsızlık, 1 uyuşturucu ve 1 kumar suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Muzaffer Mudu gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den İmamoğlu'na övgü
Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den İmamoğlu'na övgü
Tarımda Milli Birlik Projesi'nin detayları belli oldu tarıma özel holding geliyor
Tarımda Milli Birlik Projesi'nin detayları belli oldu tarıma özel holding geliyor
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 hafta yok
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 hafta yok
İran'dan Suriye açıklaması Erdoğan'a sunacağım
İran'dan Suriye açıklaması Erdoğan'a sunacağım
Şarkıcı Berkay'ın otel davasında yeni gelişme
Şarkıcı Berkay'ın otel davasında yeni gelişme
Emre Belözoğlu: Kolay olmuyor artık, eski yaşımda değilim
Emre Belözoğlu: Kolay olmuyor artık, eski yaşımda değilim
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman erbaş alım başvuru sonucu TC ile hemen sorgulama
Uzman erbaş alım başvuru sonucu TC ile hemen sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi sessizliğini ilk kez bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi sessizliğini ilk kez bozdu
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Gözümüzde oluşuyor ama görünmüyor! Uzmanların uyardığı hastalık
Gözümüzde oluşuyor ama görünmüyor! Uzmanların uyardığı hastalık
Goldman Sachs : ABD’de ekonomik durgunluk riski azaldı
Goldman Sachs : ABD’de ekonomik durgunluk riski azaldı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı
Yorumlar