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Goldman Sachs : ABD’de ekonomik durgunluk riski azaldı

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Goldman Sachs : ABD’de ekonomik durgunluk riski azaldı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, "hızlı yükseliş ve büyüme" eğilimiyle, ABD ekonomisinde "durgunluk riskinin azaldığı"na dikkat çekti.

CNBC’ye konuşan Solomon, para politikasının, hükümetin geçici olarak kapatılması etkisiyle göreceli olarak yavaşlayan faaliyetler ile artan risk duyarlılığından, “çok daha uyumlu” olduğunu belirtti ve üç ay önceki 2020 yılına dek ABD ekonomisinin durgunluk ihtimalinin yüzde 50 düzeyinde olduğu acıkmasından geri adım attı.

Goldman Sachs "zaman içinde daha yüksek getiri" hedeflediğini söyleyen Solomon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 2020’nin sonuna dek faiz oranlarının artırmayacak gibi göründüğünü ve politikalarında bir gevşeme ihtimalinin düşük göründüğünü söyledi. Solomon, ticaret savaşları konusunda ise,  ABD idaresinin "oyun alanını dengelemeye çalıştığını" ve ilişkiyi yeniden dengelemek için hareket ettiğini söyledi.

ABD
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