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İran'dan Suriye açıklaması Erdoğan'a sunacağım

İran'dan Suriye açıklaması Erdoğan'a sunacağım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, ABD'nin ambargolarına karşı olduklarını her platformda doğrudan ABD'lilere net şekilde söylediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır." 

Suriye'deki sürece değinen Cevad Zarif ise "Suriye'de Esed ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi.

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