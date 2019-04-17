Dünya turu yapan bisikletli gezginler Ağrı'da

Dünyayı dolaşmak için İspanya’dan yola çıkan Fernando Martinez ve Marco Mendez, üç gün önce Ağrı’ya geldi. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ikili, Ağrı’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Dünyanın farklı ülkelerini ve kültürlerini yakından tanımak için dünya turuna çıkan iki arkadaş, Türkiye'de tarihi yerleri gezdikten sonra Ağrı'ya geldi. İki gezgin, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Günde 60 kilometre pedal çevirdiklerini belirten Fernando Martinez ve Marco Mendez, aylarca süren yorucu yolculuğun ardından İstanbul’a oradan da yine bisikletle Türkiye’nin diğer şehirlerini gezerek Türkiye’deki son durakları olan Ağrı’ya geldiklerini söyledi.

"Ağrı’daki insanları çok sıcakkanlı bulduk"

Yurdun çeşitli yerlerinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezip fotoğraflar çektiren iki gezgin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan yerleri, kendi ailelerine ve arkadaşlarına tanıtıyor. Ağrı’da karşılaştıkları ilginin diğer yerlere oranla daha fazla olduğunu söyleyen Fernando Martinez, "Bisikletle aylarca süren yolculuğun ardından ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı’ya, Sivas ve Erzurum güzergahından ulaştık. Uzun süren yorucu yolculuğumuza burada dinlenme molası verdik. Ağrı’daki insanları çok sıcakkanlı bulduk" dedi.

Türkiye'de en çok baklava ve çayı sevmişler

3 gün boyunca Ağrı'da bir otelde konaklayan gezginler, kentte gezerek gittikleri yerlerde yoğun ilgiyle karşılandıklarını söyledi. Vatandaşlarca sıcak karşılanan ikili, kahvehanede birlikte çay içerek cep telefonunun çeviri programı aracılığıyla sohbet etti. Gezdikleri ve gezecekleri yerleri haritadan belirlediklerini söyleyen Martinez, Türkiye'de en çok baklava ve çayı sevdiklerini söyledi. Martinez "Ağrı’da en çok Ağrı Dağı’nı merak ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Doğubayazıt’a oradan da Ağrı Dağı’na gitmeyi planlıyoruz. İstanbul'a kadar bisikletle geldik. Oradan da yine bisikletlerimizle günde 60 kilometre kat ederek Ağrı'ya kadar geldik. Bu coğrafyalarda olan ülkeleri ve milletlerin yaşamını merak ettiğimiz için bu turu düzenledik. İki gün sonra buradan İran'a gidip Tebriz'de tarihi yerleri gezeceğiz. Ağrı'yı çok sevdik. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Turumuz oldukça güzel gidiyor. Özellikle Ağrı Dağı'nı görmek ve çevresinde vakit geçirmeyi çok istiyoruz" dedi.

"Yaptığımız yolculuk süresince toplamda 52 ülke gezdik"

Aylar önce bisikletle dünya turuna çıkma planları yaptıklarını ifade eden Martinez, "Uzun süredir devam eden dünya turumuzu İran, Türkmenistan, Kazakistan'dan sonra Çin'de tamamlayıp ülkemize döneceğiz. Yaptığımız yolculuk süresince toplamda 52 ülke gezdik. Ağrı’da bize karşı gösterilen sıcak davranışlar için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.