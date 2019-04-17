İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede

İHH, Ramazan 2019 çalışmalarına “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla başladı. İHH, 120 ülke ve bölgede Ramazan boyunca 3 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

“Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenleulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Kriz bölgelerine öncelik

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 150 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2019 yılında belirlenen fitre bedeli ise 23 TL.

120 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 250 bin adet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar, 81 ilde 46 TIR ile birlikte dağıtıma çıkacak. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak.

Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verilecek.

İftar sofraları kurulacak

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüzbinlerce kişi oturacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak.

Çocuklar, Ramazanı heyecanla bekliyor

İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaşacak.

Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde Türkiye dahil 15 ülkeden İstanbul’a getirilecek olan yaklaşık 50 yetimle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yetimlerin ülkeleri ise şu şekilde:

Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan ve Doğu Türkistan.

Türkiye ile birlikte 120 ülke ve bölgede

Afrika’da 39 ülke ve bölge: Burkina Faso, Çad (Çad, Orta Afrikalı ve Nijeryalı mülteciler), Kamerun (Kamerun ve Orta Afrikalı mülteciler), Gana, Gine, Mali, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Nijerya, Togo, Fildişi Sahili, Burundi, Cibuti (Yemenli mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika, Güney Sudan, Maurituis, Madagaskar, Komorlar, Kenya (Kenya ve Mombasa), Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya’da 24 ülke ve bölge: Bangladeş (Bangladeş ve Arakanlı mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jammu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan (Pakistan ve Keşmir), Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Burma ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani ve Chiang Mai), Endonezya (Açe ve Palu), Bangsamoro, Fiji, Vanuatu, Kamboçya, Japonya, Maldivler ve Doğu Türkistan.

Ortadoğu’da 14 ülke ve bölge: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak (Musul, Bağdat ve Kerkük), Lübnan (Filistinli ve Suriyeli mülteciler), Ürdün (Suriyeli mülteciler), Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya.

Orta Asya ve Kafkasya’da 23 ülke ve bölge: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan (Azerbeycan, Ahıska ve Çeçenistanlı mülteciler), Gürcistan (Gürcistan ve Acara), Kırım, Ukrayna, Rusya, Altay, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan.

Balkanlar’da 12 ülke ve bölge: Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Yunanistan. (Yunanistan ve Batı Trakya)

Amerika kıtasında 7 ülke: Haiti, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Peru, Brezilya ve Bolivya.

Geçen sene neler oldu?

2018 Ramazan yolculuğunda İHH, 5 kıtada 775 bin kilometre yol kat ederek 95 ülke ve bölgede 366 şehre ulaştı. İHH, hayırseverlerin destek ve bağışlarıyla;

-300 bin kumanya paketi dağıttı. 2 milyon kişi bu kumanyalardan faydalandı.

-Yüzbinlerce kişiye iftar yemeği verdi.

-100 bin ihtiyaç sahibine zekât ve fitre ulaştırdı.

-30 bin Ramazan Çocuk Paketi dağıttı.

-85 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

İyilik hareketine destek olmak için

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı iyilik hareketimize katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceğimiz kampanyalarımıza destek olabilirsiniz. Bağışçılar;



-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 23 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.