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Sine-i millete dönecekler! Fatih Altaylı, seçim iptal olursa CHP'nin ne yapacağını yazdı

Sine-i millete dönecekler! Fatih Altaylı, seçim iptal olursa CHP'nin ne yapacağını yazdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında CHP ve tüm muhalefetin seçimlerin tekrarlanmayacağına olan inancını sürdürmeye çalıştığını ifade ederek "Yine de 'olasılıkları' konuşmuyor da değiller" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Etki" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçim tekrarlanması gündeme gelirse CHP ya da muhalefet partileri ne yapacaklar? İstanbul’da tekrarlanan seçime katılıp bir kez daha kazanmayı mı isteyecekler, yoksa başka bir yol haritaları mı var? Bununla ilgili açık ve net bir şey henüz söylenmiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu seçeneği yok saymak eğilimindeler"

"Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm muhalefet seçimlerin tekrarlanmayacağına olan inancını sürdürmeye çalışıyor. Bu seçeneği yok saymak eğilimindeler" diyen Altaylı "Yine de 'olasılıkları' konuşmuyor da değiller" diye yazdı.

"Girelim ve daha farklı bir biçimde kazanalım"

Altaylı, "Bu yazacaklarım CHP’nin resmi görüşü olarak henüz ortaya koyulmamışsa da, fikir jimnastiği olarak konuşulan olasılıklar şöyle" diyerek madde madde sıraladı:

- Seçimlerin adil biçimde tekrarlanacağına inanırsak girelim ve daha farklı bir biçimde kazanalım.

- Tekrarın yasalara uygun biçimde yapılmasını sağlamak önemli. Seçmen listelerinin değişmesine, AKP’nin İstanbul dışına taşıdığı seçmeni bu kez yeniden İstanbul’a taşımasına izin vermeyelim. Böyle bir durum zaten tüm seçimin iptali anlamına gelir

- Seçimlerin adil olmayacağına dair bir kanaat oluşursa, seçimleri boykot edelim. Tekrarlanan seçimlerde aday göstermeyelim.

- Gerekirse seçilen ve mazbatasını almış olan CHP’li belediye başkanları da istifa etsin.

- Bir sonraki aşamada TBMM’deki CHP grubu da tümden istifa ederek çekilsin ve ülkedeki antidemokratik ortamı protesto edelim.

Bunlar olacak diye bir şey yok. Ama CHP içinde konuşulanlar böyle.

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