Haber Global'de Feyza Altun ile Cavit Tatlı canlı yayında birbirine girdi

31 Mart yerel seçim sonuçlarının çekişmesi televizyon programlarına da yansıdı. Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programına konuk olan avukat Feyza Altun ile Cavit Tatlı canlı yayında birbirine girdi. Sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

Haber Global canlı yayınında "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı, sunucu reklama gitti.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi.17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.

Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programına konuk olan avukat Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasında sert bir tartışma yaşandı. Cavit Tatlı Feyza Altun'a siz CHP'in avukatı olarak geldiniz deyince Altun da bilmediğiniz konularda konuşmayın karışılığını verdi. Altun'un verdiği yanıt ortalığı karıştırdı ve iki konuk canlı yayında birbiribine girdi.

Bana kaş göz yapma

Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı.

Bana parmak sallama

Altun ise, Cavit Tatlı'nın kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.

Spiker kavagayı bitiremeyince reklama gitti

Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.