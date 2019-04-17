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Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı 5’inci kez İstanbul’da

İhlas Haber Ajansı
Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı 5’inci kez İstanbul’da

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenecek DHL Uluslararası E-ihracat Konferansı, Avrupa’nın en büyük e-ticaret sitelerinden Allegro ile Türk ihracatçılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

World E-commerce Forum (WORLDEF) tarafından düzenlenen DHL Uluslararası E-ihracat Konferansı, 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilecek konferans, 12 ülkeden 36 konuşmacının yanı sıra 4 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak. Avrupa’nın en büyük 5. e-ticaret pazaryeri olan Allegro’nun Perakendeden Sorumlu Direktörü Michal Iwanciw’in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, Türk ihracatçıların global pazarlara açılma stratejileri ele alınacak. 

E-ticaretin öncüleri e-ihracat için buluşuyor 

Edinilen bilgilere göre DHL Uluslararası E-ihracat Konferansı’nda bu sene hedef pazar analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası lojistik, global ödeme sistemleri ve devlet teşvikleri gibi birçok konu incelenecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, İş Bankası Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Mehmet Bülent Kutacun ve WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın yanı sıra, Google, Joom.com, Fruugo.co.uk, N11.com, Modanisa.com gibi yerli ve yabancı birçok şirket yöneticisi e-ihracat deneyimlerini paylaşacak. Konferansla ilgili bir açıklama yapan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “ Uluslararası DHL E-ihracat Konferansı’nda, oturumlarla eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz Speed Networking, Rountables ve B2B MatchMaking: Go Global etkinlikleriyle, ihracatçı firmaların Avrupa başta olmak üzere gelişmiş pazarlardaki Allegro gibi e-ticaret siteleriyle görüşmeler yapmasını planlıyoruz” dedi. 

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