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Hulusi Akar'dan 8 ülkeye F-35 çağrısı!

Hulusi Akar'dan 8 ülkeye F-35 çağrısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " F-35 projesinin ortağı olan 8 ülkenin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesinin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirterek, "F-35 projesinin ortağı olan 8 ülkenin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Hulusi Akarın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Son derece yapıcı bir görüşme"

- (ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüşme) Son derece yapıcı, son derece olumlu bir yaklaşım içinde geçti.

Görüşlerimize çok yaklaştı

- Birçok konuyu çok daha iyi anladıklarını, bu konularda bizim görüşlerimize çok yaklaştıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik.

8 ülkeye sorumluluk çağrısı

- (F-35 projesi) Bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

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