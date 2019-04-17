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Aralarında aktif görevde olanlar da var! Büyük FETÖ operasyonu

Aralarında aktif görevde olanlar da var! Büyük FETÖ operasyonu

Adana merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında aktif görevdeki polis ve askerlerin de olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 10 ilde 2'si aktif polis, 1'i aktif astsubay olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok sayıda zanlı gözaltında

Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. 10 ilde 21 adrese baskın yapan polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

"ByLock olduğu" iddiası

Polis Adana'da da 12 adrese baskın yaptı. Zanlılardan çoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

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