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Yakın ardaşı açıkladı! Medel'e sürpriz talip

Yakın ardaşı açıkladı! Medel'e sürpriz talip

Beşiktaş'ta sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Gary Medel’e Boca Juniors da talip oldu.

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'e Boca Juniors da talip oldu. Arjantin'in ünlü kulübü bir süredir gündeminde olan Medel için tüm şartları zorlama kararı aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin yıllık ücreti nedeniyle kadroda düşünmediği Şilili futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısı çalınarak resmi teklif yapılacak.

Talipleri birden fazla
Şilili star Medel'e ayrıca son dönemde Serie A'dan Parma, Belçika'dan Gent ve Premier Lig'den West Ham da talip. Bu kulüpler de Siyah-Beyazlı takımla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor
Beşiktaş'a 2017 Ağustos ayında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen 31 yaşındaki oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Medel'in de ilk tercihinin Boca Juniors olduğu öğrenildi.

​Arkadaşı Boca'yı açıkladı
Bu arada Paraguay'da Nacional forması giyen Erbes, Medel'in Boca Juniors'a geri dönmek istediğini ifade ederek, "Boca'yı çok seviyor. Bu nedenle geri döneceğine kesinlikle inanıyorum" ifadesini kullandı.

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