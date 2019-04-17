Beşiktaş'ın Shinji Kagawa planı çıkmaza girdi

Shinji Kagawa’nın bonservisini alıp, yaz kampında Japonya’ya gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi bu projesini yıldız oyuncu olmadan gerçekleştirmek zorunda kalabilir.

Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağladığı Shinji Kagawa’nın, Alman ekibi Borussia Dortmund’da bulunan bonservisini almak zora girdi. Siyah-Beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrolarına kattıkları oyuncuyu, tapusuyla birlikte almak için girişimlerini sürdürürken, Alman basını bunun mümkün olmayacağını iddia etti.

Fussballeck’te yer alan habere göre; Kagawa’nın bonservis bedeli için gerekli fonu sağlayamayan Beşiktaş, tapusunu almaktan vazgeçiyor. İddiaya göre; Siyah-Beyazlılar, bu oyuncunun Japon Milli Takımı’na yeniden çağrılmasıyla yükselen maliyetini karşılayacak güce sahip değil.

Alman kulüpleri de devrede

Akşam'ın haberine göre; Dortmund ise takımda forma şansı bulamayan Japon yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Fussballeck’in haberine göre; İngiltere Premier Lig’in orta sıra takımlarından Everton ve West Ham United da, Japon oyuncuyu renklerine bağlamak için görüşmeler yürütüyor. Devre arasında da İngiltere’ye gitme niyeti olan Kagawa’nın daha önce de M.United forması giydiği için bu tercihe sıcak bakacağı iddia ediliyor. Kagawa için Alman kulüpleri Schalke 04 ve Bayer Leverkusen’in de Dortmund’la görüşme halinde olduğu öne sürülüyor.

Kagawa'nın seçimi önemli

Bu gelişmeler Beşiktaş’ın Uzak Doğu’ya açılma planlarını da kuşkusuz etkileyecek. Kagawa’nın tapusunu alarak, bu oyuncuyla birlikte Japonya’da yaz kampı yapmak isteyen Beşiktaş, bu pazarda söz sahibi olma planları yapıyor. Kagawa’nın kafilede bulunmaması Siyah-Beyazlılar’ın elini zayıflatabilir. Japon oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma gelmesinin ardından Japonya’daki forma satışlarında patlama yaşanmıştı. 30 yaşına gelen yıldız oyununun yapacağı seçimin de transferinde etkili olacağı konuşuluyor. Beşiktaş’la yeniden yıldızı parlayan Shinji Kagawa hafta içinde Japon basınına, “Beşiktaş’a gelerek doğru bir tercih yaptığımı gördüm” demişti.

Japonlara göre 8 milyon euro

Japon tokyo-sports.co.jp, Kagawa’nın Beşiktaş’ta kalma olasılığını ‘Düşük’ olarak değerlendirdi. Almanya’da onun için bazı kulüplerin büyük bir transfer savaşı verdiği belirtilen haberde, İspanya’nın Kagawa için yeni bir dünya olacağı vurgulandı. Dortmund’un 8 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.