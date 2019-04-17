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Trabzonspor'un yeni transferleri yüzleri güldürdü

İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'un yeni transferleri yüzleri güldürdü

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferleri hem savunmada hem de hücum hattında yüzleri güldürüyor. Nwakaeme, Ekuban ve Amiri gol yollarında takıma büyük katkı verirken, Hosseini ve Toure ise savunmada emniyeti sağladı.

Son yıllarda kadrosuna kattığı yüksek maliyetli oyuncularla gündeme gelen, büyük hedefler koymasına rağmen sportif olarak beklentilerin altında kalan Trabzonspor, FIFA ve UEFA ile de birçok oyuncunun maliyetiyle başı sıkıntıya girdi. Halen bu sorunları aşmaya çalışan, mali kriterler nedeniyle de sezon başında ekonomik isimlere yönelen Karadeniz ekibinin yeni transferleri, zorlu ve sıkıntılı süreçte yüzleri güldürdü. Geçmiş yıllarda transferde yaşanan hataların aksine bordo-mavililerin sezon başında izlediği transfer politikası, Spor Toto Süper Lig’de bir çok kulüp tarafından örnek alınıyor. 

Nwakaeme gol atıyor, takım kaybetmiyor 
Sezon başında İsrail takımlarından H. Beer Sheva takımında 1 milyon 100 bin Euro’ya transfer olan Nwakaeme,bu sezon bordo-mavili takımın hücum hattına büyük katkı sağladı. Süper Lig’de 21 maçta forma giyen Nwakaeme, bu maçlarda 9 gol 6 da asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Nijeryalı oyuncunun, gol sevinci yaşadığı müsabakalarda Karadeniz ekibi yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takıma sezon başında İngiltere’nin Leeds United takımında 200 bin Euro kiralama bedeli ile transfer olan Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban ise bu sezon ligde 23 maçta forma giydi. 5 gol ve 2 asist yapan oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 7 maçta forma giyerek 3 gol ve 1 asistle oynadı. Trabzonspor’a kritik maçlarda nefes aldıran 25 yaşındaki oyuncu, hücum hattına önemli katkı sağladı. 

Amiri sakatlıklarla boğuştu 
Trabzonspor’un İran’dan transfer edip sözleşme imzalattığı ilk oyuncusu olan Vahid Amiri, Persepolis takımında sezon başında bedelsiz olarak transfer edildi. Çalışkanlığı ve enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, kas ve iç bağ yaralanması nedeniyle bu sezon 6 maçı kaçırdı. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle kendisini tam olarak gösteremedi. Ligde 18 maçta forma giyen Amiri 1 kere gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 2 gol atarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. 

Savunmada tatlı rekabet başladı 
Trabzonspor’un sezon başında hücum hattına transfer ettiği Nwakaeme ve Ekuban, Hugo Rodallega ile iyi bir uyum yakalayarak takımın önemli kozlarını olurken, savunmada da benzer bir tablo oluştu. Bordo-mavililerin sezon başında İran’ının Esteghlal FC takımında 600 bin Dolar bedelle transfer ettiği savunma oyuncusu Majed Hosseini 20 maçta forma giydi. Oyuncu 1 asist yaparken Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Fransa’nın FC Lorient takımında 350 bin Euro karşılığın transfer edilen Toure ise ligde 24 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giyen oyuncu Hüseyin Türkmen, Majed Hosseini ile birlikte takımın savunma gücünü önemli katkı sağlarken aralarında ise tatlı bir rekabet yaşanmaya başladı. 

Maliyetlerini çıkardılar 
Trabzonspor sezon başında transfer ettiği Nwakaeme, Ekuban, Zargo Toure ve Majed Hosseini için 2 milyon 150 bin Euro (14 milyon 130 bin TL) gibi bir rakam ödedi. Amiri için ise bonservis bedeli ödemeyen Karadeniz ekibi bu sezon galibiyetlerden ve beraberliklerden elde ettiği 45 milyon 500 bin TL’lık (6 milyon 932 bin Euro) rakamın 21 milyon TL’lik bölümüne söz konusu oyuncular direk katkı sağlayarak, bonservis bedellerinin karşılığını fazlasıyla vermiş oldular. 

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