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Bayraktar SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Demirören Haber Ajansı
Bayraktar SİHA ilk test uçuşunu yaptı

BAYKAR makine tarafından yapılan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) ilk test uçuşunu BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.

Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.

Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti.

Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetlerini alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.

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