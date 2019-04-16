ABD'nin S-400 korkusu İsrail yüzünden mi?
Eski MHP Milletvekili Dr. Sinan Oğan, Türkiye'nin ABD ile krize yaşamasına neden olan S-400'ler konusunda sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Sinan Oğan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ABD ile yaşadığı ve derinleşmesi muhtemel S-400 konusunu ABD’nin bu kadar büyütmesinin nedenini şöyle açıkladı;
''S-400 sistemleri aynı zamanda radar ve saldırı özellikleri de mevcuttur. S-400 ile doğrudan İsrail’den kalkan F-35’lerin her hareketini izlenebilir. İsrail’i kontrol altında tutabilirsiniz. Koparılan fırtınanın altınsa yatan sebep İsrail’in tehdit algılamasından kaynaklanıyor.''
İşte Sinan Oğan'ın konuya iişkin atmış olduğu dikkat çeken tweetler;
Şu Twitter değişik bir alem! Sen yıllarca strateji merkezlerinde çalış, yurtdışında bu alanda doktora yap, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği yap sonra ahkam dinle!— Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 16 Nisan 2019
S-400'ün radar mesafesi 600 km'dir. Hatay'dan Golan ve İsrail sınır uçuşlarını takibe yeter.https://t.co/GDzlzZaJN5