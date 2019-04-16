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ABD'nin S-400 korkusu İsrail yüzünden mi?

ABD'nin S-400 korkusu İsrail yüzünden mi?

Eski MHP Milletvekili Dr. Sinan Oğan, Türkiye'nin ABD ile krize yaşamasına neden olan S-400'ler konusunda sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Sinan Oğan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ABD ile yaşadığı ve derinleşmesi muhtemel S-400 konusunu ABD’nin bu kadar büyütmesinin nedenini şöyle açıkladı;

''S-400 sistemleri aynı zamanda radar ve saldırı özellikleri de mevcuttur. S-400 ile doğrudan İsrail’den kalkan F-35’lerin her hareketini izlenebilir. İsrail’i kontrol altında tutabilirsiniz. Koparılan fırtınanın altınsa yatan sebep İsrail’in tehdit algılamasından kaynaklanıyor.''

İşte Sinan Oğan'ın konuya iişkin atmış olduğu dikkat çeken tweetler;

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