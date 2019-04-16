İstanbul seçimleri yenilensin başvurusuna CHP'den ilk yanıt

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazının ardından CHP'den yanıt geldi. CHP'li Mahmut Tanal, itiraz süresinin 1 Nisan'dan itibaren 7 gün olduğunu ve bu süre dolduğu için itirazın reddedilmesi gerektiğini iddia etti.

CHP'nin İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, "AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tanal twitter hesabından ilgili kanun maddelerini de paylaşarak "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir. İşte Kanun maddesi" diye yazdı.

Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür.Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar.Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir.İşte Kanun maddesi pic.twitter.com/bA3paUNIOS — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 16 Nisan 2019



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sundu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" dedi.