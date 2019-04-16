HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İstanbul seçimleri yenilensin başvurusuna CHP'den ilk yanıt

İstanbul seçimleri yenilensin başvurusuna CHP'den ilk yanıt

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazının ardından CHP'den yanıt geldi. CHP'li Mahmut Tanal, itiraz süresinin 1 Nisan'dan itibaren 7 gün olduğunu ve bu süre dolduğu için itirazın reddedilmesi gerektiğini iddia etti.

CHP'nin İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, "AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. 

Tanal twitter hesabından ilgili kanun maddelerini de paylaşarak "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir. İşte Kanun maddesi" diye yazdı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sundu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" dedi.

İlgili Haberler
AK Parti Heyeti, İstanbul seçimi itirazı için 3 bavullarla YSK'ya gitti!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı! O anlar kamerada
Otomobil, tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarların arasına daldı! O anlar kamerada
Eşinden izinsiz ev kilidini değiştiren kocaya 1 yıl hapis istendi
Eşinden izinsiz ev kilidini değiştiren kocaya 1 yıl hapis istendi
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
YSK kararı emsal olacak 3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturdu! Bayi açıklama yaptı
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Niğde’de 1300 kişi kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurdu!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulayacak ilk il Gaziantep
ÖNCEKİ HABERLER
Sadece 1 gün çalışana bile tazminat geliyor
Sadece 1 gün çalışana bile tazminat geliyor
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
jandarma uzman erbaş sonucu 2019 mülakat ne zaman?
Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu
Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Çevresel faktörlere dikkat! Obeziteyi tetikliyor
Çevresel faktörlere dikkat! Obeziteyi tetikliyor
19 Mayıs resmi tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor?
19 Mayıs resmi tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor?
AK Parti Heyeti, İstanbul seçimi itirazı için 3 bavullarla YSK'ya gitti!
AK Parti Heyeti, İstanbul seçimi itirazı için 3 bavullarla YSK'ya gitti!
Bayram ikramiyesi kaç para oldu 2019 zam mı geldi?
Bayram ikramiyesi kaç para oldu 2019 zam mı geldi?
Yorumlar