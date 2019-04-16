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Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı

Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı

Dijital Medya sektöründe önemli bir yere sahip Oğuzhan Saruhan ve işadamı Kadir Teymur’un kurucusu olduğu Street1227, Trump Towers’da sektör liderlerinin katıldığı bir lansmanla tanıtıldı.

Tasarımın sınırsız ve özgürce paylaşıldığı dijital dünyada uzun yıllar beraber çalışmış iki arkadaşın ortaklığıyla kurulan Street1227, dijital dünyayı bir adım öteye taşımak için sektöre ‘Merhaba’ dedi. 

Birikimin eseri Street1227
Kurucularından Oğuzhan Saruhan’ın uzun yıllar emek verdiği Dijital Medya Sektöründeki tecrübeleriyle, Kadir Teymur’un ticari başarılarının birleştiği Street1227, sektöre yeni bir doluk getirmenin dışında, dijital dünyadaki eksikleri tamamlamayı hedefliyor. Ajans kurulmadan önce birçok platformda deneyimlerini paylaşan Oğuzhan Saruhan’ın ‘’Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin?’’ isimli bir de kitabı bulunuyor.

 Bu yola 3 temel prensiple çıktık
Trump Towers’da özel bir davetle tanıtılan Ajans’ın kurucularından Kadir Teymur ‘’Türkiye’de dijital medyayı bir adım öteye taşımak hedefiyle harekete geçtik’’ derken, Ajans Başkanı Oğuzhan Saruhan ‘’Sanat, tasarım ve teknoloji Street1227’nin 3 temel prensibidir’’ dedi.

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