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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili Fransızca bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, taziyelerini ilettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın sonucunda, çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklanmıştı.

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