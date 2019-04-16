Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili Fransızca bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, taziyelerini ilettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

L’incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l’un des symboles de Paris et patrimoine commun de l’humanité, nous a aussi profondément bouleversé.



En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets au peuple français mes vœux de rétablissement.