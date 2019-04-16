Notre Dame katedralinin yangın sonrası hali perişan zarar çok
FRANSA'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının bilançosu ortaya çıktı. Katedralin çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı.
Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde çıkan yangın Fransa'yı şoke etti. Yangının yarattığı hasar gün ağarınca netleşti.
Notre Dame Katedralinin yangından önceki hali bu şekildeydi. Yangın sonrasında oraya çıktı ki kulelerinden biri çökmüş.
Yangın nedeniyle Notre Dame katedralinin 93 metre yüksekliğindeki kulesiyle birlikte yapının çatısı tamamen çöktü. Yangında yıkılan kulenin en son restorasyon çalışmasının 20 yıl sürdüğü ve 1864'de tamamlandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Macron saat 23.30'daki konuşmasında ana yapının kurtarıldığını belirterek, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." diye konuştu. Yangını "trajedi" olarak nitelendiren Macron, "Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü." ifadesini kullandı.