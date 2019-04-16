Notre Dame katedralinin yangın sonrası hali perişan zarar çok

Cumhurbaşkanı Macron saat 23.30'daki konuşmasında ana yapının kurtarıldığını belirterek, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." diye konuştu. Yangını "trajedi" olarak nitelendiren Macron, "Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü." ifadesini kullandı.