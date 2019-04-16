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ODTÜ'de maket traktör ile protesto

ODTÜ'de maket traktör ile protesto

Kendilerini LGBT, Marksist, aşırı sol gibi ifadelerle tanımlayan gruplar, maket traktör ile şenliklerin bu yıl gerçekleştirilemeyecek olmasını protesto etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Şenlik, ODTÜ'nün adını tribünündeki yazıdan alan "Devrim Stadı" olarak bilinen sahasında yapılıyordu. Bu yıl ise rektörlük, etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Öğrenciler rektörlüğün teklifini kabul etmedi
ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, şenlik için yeni bir format önerildiği ancak UGT'nin, bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Bugün ise ODTÜ'de bazı gruplar bir araya gelerek, protesto gösterisi düzenledi.LGBTİ, Marksist, aşırı sol olarak gruplaşan kişiler, maket bir traktör yaptı ve üniversitenin kampüsünde toplandı.

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