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Bozuk dişler iş hayatını olumsuz etkiliyor

Bozuk dişler iş hayatını olumsuz etkiliyor

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, bozuk dişlerin iş hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaya, insanlar hakkındaki düşüncelerin ilk 7 saniye de oluştuğunu ve yeni tanıştığınız bir insan üzerinde uyandırdığınız ilk intiba çok önemli olduğunu kaydederek, “Gözler sizin üzerinizdeyken ilk dikkat çeken yer iletişiminde temel aldığı yer olan ağız bölgesi ve dişlerinizdir. Bir iş görüşmesi yeni bir buluşma yeni arkadaşlıklarda ki ilk izlenim bir nevi dişlerden geçer.

Eğer karşınızdaki bir insan ile konuşurken dişleriniz kötü diye gülmekten kaçar ve gülerken dişlerinizi kapatmaya çalışırsanız karşınızdaki bunu tehdit olarak algılayacak ve o kişide kötü bir intiba uyandıracaksınız. Unutmayın ilk izlenim için ikinci bir şansınız yok.

Lamina materyalinin önemine vurgu

Geçmişte şaşalı, doğal olmaktan uzak olan şeyler estetik olarak algılanırdı. Örnek vermek gerekirse eski insanların altın dişleri estetik olarak kullandığını biliyoruz ama artık günümüz diş hekimliğinin geldiği noktada hastalarımıza doğala en yakın dişler yapmaya çalışıyoruz. Estetik diş hekimliğinde doğala en yakın olarak kullandığımız ışık geçirgenliği mükemmel olan materyal laminalardır.” diye konuştu.

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, “Laminaların estetik bir seçim olmasının nedeni altyapı içermemesi ve ışık geçirgenliğinin yüksek olmasından kaynaklanır. Lamina şiddetli diş sıkan,diş etlerinde şiddetli problemleri olan ve lamina uygulanacak dişlerinde yoğun hastalara uygulanmaz. Lamina tedavisinin en büyük avantajı hastanın doğal dişinden kaldırdığımız madde miktarının çok az oluşudur hatta bazı durumlarda hiç alınmaz.

Yüksek cilalanabilirlik kapasitesi sayesinde diş eti uyumu mükemmeldir ve altyapı içermediğinden ışık geçirgenliği yüksektir bu sayede doğal dişe en yakın görüntü yakalanabilir. Laminalar kendi doğal dişinizden farksızdır ve iyi bir bakım uygulandığı sürece renk değiştirmezler. Laminlar doğru uygulandığından kırılmazlar ve uzun yıllar aynı şekilde ağızda kalabilirler.” şeklinde konuştu.

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