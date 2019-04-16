TOKİ'den 5 bin lira peşinatla ev fırsatı

Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bugün itibariyle 3 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa çıkaracağı projelerden 5 bin TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

TOKİ Ankara Çubuk projesinde yer alan 13 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. 2 oda 1 salon konut tiplerine yer verilen projede konut fiyatları 60 bin 538 TL ile 80 bin 168 TL arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 5 bin TL olarak belirlendiği projeden 291,88 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Samsun Ladik 1 konut

TOKİ Samsun Ladik projesinde yer alan 1 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı. Projedeki 2 oda 1 salon konutun fiyatı 112 bin 280 TL olarak belirlendi. En düşük peşinat bedelinin 13 bin 473 TL, en yüksek konut bedelinin 22 bin 456 TL olduğu proje için ödenecek taksit tutarları 394,27 TL'den başlıyor.

Erzincan Yoğurtlu 1 konut

Erzincan Yoğurtlu TOKİ projesi bugün itibariyle satışa çıktı. Projede 3 oda 1 salon 1 adet konut bulunuyor. Konut bedelinin 161 bin 516 TL olarak belirlendiği projeden 16 bin 151 TL peşinatla ev sahibi olunabiliyor. TOKİ Erzincan Yoğurtlu projesi için ödenecek aylık taksit tutarları 717,85 TL ile 1.211 TL arasında değişiyor.