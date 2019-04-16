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Berat Albayrak: İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Haberin devamı. Bakan Berat Albayrak: Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı. Haberin devamı. YSK Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Necati Alsancak'ın mazbatasını iptal etti! Keskin ilçesinde ne olmuştu? Haberin devamı.
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Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama

Bakan Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı ve İstanbul seçimleri hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, yaptığı açıklamada ilk olarak İstanbul'daki seçimlerin piyasa tarafından satın alındığını söyleyerek merakla beklenen kıdem tazminatı hakkında konuştu.

Albayrak, Trump ile gerçekleştirdiği toplantıda, IMF toplantılarında kota reformunun ele alındığını ve ekim ayındaki toplantılara kadar çalışmaların tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini, "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi.

Kıdem tazminatı açıklaması
Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

Türkiye ekonomisinin 6 aylık performansı takdir gördü
Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi.

Yıl sonu enflasyonu 15,9'un altında kalacak
"Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık" direrek, en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun, yüzde 15,9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti. 

İstanbul seçimleri piyasa tarafından satın alındı
Albayrak, görüşmelerinde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Albayrak, "Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı“ dedi. 

Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor?
Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi. İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi" diye konuştu.

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